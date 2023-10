Euromedis Groupe : l'érosion du chiffre d'affaires continue de ralentir

(Boursier.com) — L 'érosion du chiffre d'affaires constatée depuis la fin de la crise du Covid s'est ralentie depuis la fin du 2e semestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euromedis Groupe s'élève ainsi à 24,7 millions d'euros sur le 1er semestre 2023 (29,3 ME 1er semestre 2022).

L'EBE consolidé ressort à -3,4 ME au 1er semestre 2023 (-3,7 ME à période comparable en 2022).

Le résultat net part du groupe ressort à -5,6 ME (-6 ME sur le 1er semestre 2022).

Le 'gearing' s'établit à -35,8% au 1er semestre 2023, avec 29 ME de capitaux propres et -10,4 ME de dette financière.