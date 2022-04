Euromedis : chute des résultats 2021 et perspectives négatives

(Boursier.com) — Le distributeur de matériel médical Euromedis a connu un second semestre 2021 marqué par un fort ralentissement de l'activité. Son chiffre d'affaires s'est établi à seulement 40 ME contre 71,9 ME sur le premier semestre, soit un chiffre d'affaires total de 111,9 ME pour l'exercice 2021 contre 193,4 ME en 2020. L'EBITDA consolidé du second semestre 2021 ressort à -4,1 ME contre 10,5 ME au premier semestre 2021 pour s'établir à 6,4 ME pour l'exercice 2021 (33,5 ME en 2020). Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 2,3 ME pour l'exercice 2021 contre 22,7 ME en 2020.

Après un exercice 2020 exceptionnel, l'année 2021 a été marquée par une activité contrastée. A la suite d'un premier semestre ayant encore bénéficié des effets du COVID, Euromedis explique avoir subi l'impact brutal du renversement du marché sur le second semestre 2021. Malgré une amélioration des conditions d'achat liée à la détente du prix des matières premières, le groupe a dû faire face à une baisse de la demande. Une forte concurrence sur les appels d'offre l'a également obligé à réduire fortement ses marges pour conserver ses débouchés. Dans le même temps, l'appréciation du dollar, renchérissant le prix d'achat des marchandises importées d'Asie, a également détérioré les conditions d'achats, pénalisant la marge sur cette période. Enfin, la hausse des coûts de transport qui représente le premier poste des charges externes du groupe a pesé significativement sur le niveau de rentabilité enregistré sur le second semestre 2021.

" La sortie de la crise du COVID 19 et la guerre en Ukraine induisent une forte incertitude sur l'évolution du prix de l'énergie, des devises et de certaines matières premières. Les activités de nos filiales pourraient continuer d'en subir les effets défavorables sans être en mesure d'évaluer les impacts potentiels. Concernant l'activité " marque propre ", l'exercice 2022 souffre des premiers effets en année pleine des pertes d'appels d'offres enregistrées au cours de l'exercice 2021 pour un impact estimé à environ 13% du chiffre d'affaires ", constate le groupe.

Euromedis prévient que sa rentabilité du premier semestre 2022 continue à suivre une tendance négative liée à des ventes à marges fortement dégradées et à des stocks ayant été acquis à des conditions d'achat défavorables par rapport aux demandes actuelles. En 2022, l'activité " distribution " devrait rester déficitaire malgré la dynamique engagée en 2021 sur le déploiement de son offre nationale et le lancement du site @commerce qui a été mis en ligne en février 2022. La poursuite du plan de réorganisation du réseau de magasins et la multiplication des centres de prestation, le développement du réseau d'adhérents et le recrutement de forces commerciales devraient cependant permettre à Euromedis de retrouver un niveau d'activité rentable. Compte tenu de ces perspectives négatives, le Conseil d'Administration a décidé de ne proposer aucun versement de dividende.