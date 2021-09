Euromedis : bénéfice net de 3,8 ME sur six mois

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, Euromedis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 71,9 ME contre 61,5 ME sur le 1er semestre 2020 et 131,9 ME sur le 2ème semestre 2020 marquant ainsi le ralentissement de l'activité exceptionnelle générée dans le contexte de la crise sanitaire.

L'EBITDA ressort à 10,5 ME contre 6,1 ME sur le 1er semestre 2020 et 27,4 ME sur le 2ème semestre 2020.

Le résultat net part du groupe est quant à lui à 3,8 ME contre 3,2 ME sur le 1er semestre 2020 et 19,5 ME sur le 2ème semestre 2020.

Alors que l'activité produits à marque propre avait pleinement bénéficié de l'impact de la crise de COVID-19 sur la seconde partie de l'année 2020, le 1er semestre 2021 marque les premiers signes d'un ralentissement dont la tendance devrait s'accentuer sur la fin de l'exercice en cours.

Comme prévu, la sortie de la crise sanitaire s'accompagne des effets combinés d'une baisse des volumes de ventes exceptionnelles et d'un retour progressif à des niveaux de prix antérieurs à la crise du COVID-19.

Ces effets pèseront sur la marge du 2ème semestre 2021 qui sera aussi marqué par des coûts de transport sur achats importants liés aux tensions encore fortes sur le fret maritime.

Par ailleurs, la perte d'appels d'offres portant sur le renouvellement d'importants contrats aura un impact sur l'activité avec une perte de chiffre d'affaires en année pleine estimée entre 5 MEUR et 12 ME.