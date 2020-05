Euromedis : AG à huis clos

Crédit photo © Euromedis

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Euromedis Groupe sont informés que l'Assemblée générale mixte se tiendra le 3 juillet, à 17h, au siège social de la société à Neuilly-sous-Clermont. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives limitant et interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Conseil d'administration de la société a décidé que cette Assemblée générale Mixte se tiendrait exceptionnellement a? "huis clos", au siège social de la société, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement.

Dans ce contexte, les actionnaires ont la possibilité d'exprimer leur vote, sans y être physiquement présents, en amont de l'assemblée générale par correspondance, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration au Président de l'Assemblée générale.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée générale pouvant évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site internet d'Euromedis.

Euromedis ne distribuera pas de dividende au titre de 2019. L'intégralité de la perte de l'exercice est porté au compte report à nouveau qui s'élève désormais à -7,14 millions d'euros.