Euromedis a dégagé 22 ME de bénéfices en 2020

Euromedis a dégagé 22 ME de bénéfices en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Euromedis a publié vendredi un chiffre d'affaires consolidé de 193,4 ME contre 77,1 ME sur 2019, affichant un niveau d'activité historique dans un environnement fortement marqué par la crise

sanitaire " Covid-19 ".

Hors contrats exceptionnels, le chiffre d'affaires consolidé du groupe ressort à 121,7 ME en hausse de 57,8% par rapport à 2019. Le résultat net part du groupe, qui était négatif en 2019 à -3,6 ME, est dopé, à 22,7 ME en 2020, soit un taux de marge de 11,7%. L'EBITDA est à 33,5 ME, contre -1,4 ME en 2019.

Au 31 décembre 2020 les fonds propres s'élèvent à 38,9 ME pour un endettement financier net de 2 ME. Le gearing comparable ressort ainsi à 5,2% contre 92,9% sur l'exercice précédent. Cette évolution positive s'expliquant par l'activité exceptionnelle de l'exercice clos.

Le Groupe se dit toujours "bien armé pour répondre à une demande toujours soutenue", grâce à l'amélioration de son organisation logistique et la fiabilité de ses sources d'approvisionnement.

Néanmoins, la sortie progressive de la pandémie, qui aura des conséquences sur l'évolution de la demande et des conditions d'achat, constituera "un défi majeur" pour le Groupe sur les mois à venir.