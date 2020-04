Eurogerm dégage un bénéfice annuel de 7 ME

(Boursier.com) — Eurogerm réalise un chiffre d'affaires annuel stable comparé à 2018 à 115,9 ME (+0,1%), avec, comme annoncé, un rattrapage sur le deuxième semestre 2019 (+1,8%). L'EBITDA s'élève à 11,8 ME (-10,0%) et le résultat net part du Groupe progresse pour atteindre 7 ME (+2,9%). La trésorerie nette totale augmente de +5,4 ME à 14,7 ME au 31 décembre 2019.

Les ventes annuelles sont en hausse pour les produits à destination de la boulangerie industrielle. Sur le plan géographique, l'activité est soutenue par une bonne performance en France et une demande croissante en Amérique du sud.

Le second semestre 2019 (61,6 millions d'euros) affiche une croissance de +1,8% par rapport au second semestre 2018, contrebalançant la moindre performance du premier semestre 2019 (54,3 millions d'euros).

"Au regard des incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie quant à son ampleur, son étendue géographique et sa durée, il est à ce stade difficile d'en évaluer précisément les conséquences économiques sur le reste de l'exercice", explique le Groupe qui se montre très attentif à l'évolution de la situation et mobilise en permanence l'ensemble de ses équipes.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale annuelle du 17 juin 2020 le versement d'un dividende de 0,23 Euro par action, contre 0,45 Euro par action l'année dernière.