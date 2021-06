Eurogerm : ouverture de l'OPAS à 47,97 euros

Eurogerm : ouverture de l'OPAS à 47,97 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Novagerm , société de droit français contrôlée par des fonds gérés par la société de gestion Naxicap Partners, et Eurogerm annoncent l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Eurogerm non détenues directement ou indirectement par Novagerm (à l'exception des 634.580 actions détenues par Nisshin), soit 718.266 actions représentant 16,65% du capital et 14,95% des droits de vote théoriques à la date de la note d'information.

Cette offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 8 juin 2021. Elle est ouverte à compter pour une durée de 15 jours de négociation, soit jusqu'au 1er juillet 2021 inclus.

Novagerm propose aux actionnaires d'Eurogerm qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 47,97 euros par action. Ce prix est identique à celui du prix d'acquisition par Novagerm, le 29 avril, d'une participation majoritaire, à hauteur de 63,81% du capital social, dans le capital d'Eurogerm.

Nisshin Seifun Group, actionnaire d'Eurogerm s'est engagé à transférer a posteriori de la période d'offre ou le cas échéant du retrait obligatoire, au même prix de 47,97 euros, l'intégralité de sa participation dans Eurogerm, représentant 14,71% du capital social d'Eurogerm.

Ce prix présente une prime de +42,8% par rapport au cours de clôture de l'action Eurogerm le 15 janvier, dernier jour de cotation précédant l'annonce de l'opération, et une prime de +41,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours sur une période de 20 séances de Bourse précédant l'annonce.

Le Conseil d'administration d'Eurogerm, qui s'est réuni le 28 avril, a déclaré l'Offre conforme aux intérêts d'Eurogerm, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires d'Eurogerm d'apporter leurs titres.

Les résultats de l'offre seront rendus publics le 2 juillet.

Il est précisé que dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire (à savoir 90% du capital et des droits de vote, en application de l'article 237-1 du règlement général de l'AMF) à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Novagerm demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres Eurogerm du marché Euronext Growth à Paris.