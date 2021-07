Eurogerm : Novagerm initie le retrait obligatoire

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Novagerm visant l'intégralité des actions Eurogerm non détenues ou réputées détenues par Novagerm (à l'exception des 634.580 actions détenues par Nisshin) qui s'est déroulée du 11 juin au 1er juillet, Novagerm détient et est réputée détenir 4.185.113 actions Eurogerm représentant 6.870.734 droits de vote, soit 96,99% du capital et 97,85% des droits de vote de la société.

Novagerm va donc mettre en oeuvre le retrait obligatoire portant sur les 129.808 actions Eurogerm non présentées à l'offre formuée au prix de 47,97 euros par action Eurogerm, net de tous frais). Ces actions Eurogerm représentent 3,01% du capital et 2,15% des droits de vote de la société. Ce retrait obligatoire est libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 47,97 euros par action, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais.

Le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 15 juillet. Le même jour, les actions Eurogerm seront radiées d'Euronext Growth Paris.