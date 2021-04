Eurogerm : Novagerm a pris le contrôle

(Boursier.com) — Novagerm a acquis 63,81% du capital d'Eurogerm hors marché auprès Jean-Philippe Girard et des sociétés ACG et Unigrains détenteurs de 62,58% du capital et de Benoît Huvet, détenteur directement et indirectement de 1,23% sur la base d'un prix de 47,97 Euros par action conformément aux accords conclus le 10 février dernier.