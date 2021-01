Eurogerm : Naxicap va prendre le contrôle à 47,97 Euros, OPAS à suivre

(Boursier.com) — Eurogerm annonce l'entrée en négociations exclusives de Monsieur Jean-Philippe Girard, d'ACG (holding personnelle de ce dernier) et d'Unigrains avec Naxicap Partners et de la signature d'une promesse d'achat relative à un projet de cession de contrôle d'Eurogerm à Naxicap Partners, dans le cadre d'un projet de LMBO impliquant plusieurs managers d'Eurogerm dans la société de reprise.

Il est question des 62,23% d'actions d'Eurogerm (et directement de 14.560 actions Eurogerm, s'agissant d'ACG, et de 100 actions s'agissant de Monsieur Jean-Philippe Girard).

Ces négociations exclusives résultent notamment d'une promesse d'achat consentie aux conditions usuelles par Naxicap aux cédants. Cette promesse pourra être levée à l'issue de la consultation du comité social et économique d'Eurogerm, qui sera initiée dans les meilleurs délais par la société.

Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé sur la base d'un prix par action Eurogerm de 47,97 Euros, faisant ressortir une valorisation de 207 ME pour 100% des titres de cette société et représentant une prime de 42,77 % par rapport au dernier cours de clôture le 15 janvier et de 41,77 % par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 60 derniers jours de bourse.

Le dépôt de l'OPAS devrait intervenir au plus tard au cours du 1er semestre 2021.