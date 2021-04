Eurogerm : les pertes de change et l'exceptionnel ont pesé sur le bénéfice

(Boursier.com) — La croissance du chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants est ressortie à +4,3% et la rentabilité opérationnelle a progressé de +4,4% à 9,4 ME. Cette dynamique atteste de la résilience du modèle du groupe dans un contexte conjoncturel difficile.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 5,4 ME, en recul de plus de 22%, après la prise en compte de pertes nettes de change importantes et du résultat exceptionnel qui en 2019 avait bénéficié du profit dégagé lors de la cession de la filiale IDS.