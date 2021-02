Eurogerm : accord pour le transfert du bloc de contrôle par Naxicap

Eurogerm : accord pour le transfert du bloc de contrôle par Naxicap









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de l'annonce, le 18 janvier dernier, de l'entrée en négociations exclusives de Jean-Philippe Girard le patron d'Eurogerm, des sociétés ACG et Unigrains avec Naxicap Partners en vue de l'acquisition par une société dédiée contrôlée par des véhicules d'investissement gérés par Naxicap de blocs d'actions d'Eurogerm représentant, directement ou indirectement via la société Mobago, au total environ 62,58% du capital de cette dernière, le comité social et économique de la société a été consulté et a rendu unanimement un avis favorable concernant ce projet de cession de contrôle.

Le 5 février, les cédants ont exercé la promesse d'achat qui leur a été consentie par Naxicap et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport de leurs Participations à un prix de 47,97 Euros ont été signés le 10 février.