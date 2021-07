Eurofins Viracor lance un test d'immunité

(Boursier.com) — Eurofins Viracor Inc continue d'investir dans l'innovation avec le lancement du test d'immunité des cellules T contre le coronavirus SARS-CoV-2 inSIGHT. Ce test d'immunité cellulaire permet de mieux comprendre la réponse d'un patient aux antigènes viraux et donne des connaissances essentielles pour aider à prendre des décisions de traitement. Le test mesure indépendamment les cellules CD4 + et CD8 + T pour évaluer l'immunité à médiation cellulaire contre le coronavirus SARS CoV-2 qui cause le COVID-19.

En utilisant la cytométrie en flux et la coloration intracellulaire des cytokines, le test SARS-CoV-2 inSIGHT constituera un outil pour évaluer la mémoire immunologique d'un individu face au virus SARS-CoV-2 et indiquera le niveau de protection contre une nouvelle infection par le virus.