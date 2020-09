Eurofins : valeur ajoutée

Eurofins : valeur ajoutée









(Boursier.com) — Eurofins Diatherix a annoncé dernièrement le développement de 'Flu Plus', un nouveau test ajouté à son portefeuille exclusif de tests respiratoires. Les échantillons ont été acceptés pour les tests à partir du 10 septembre. Diatherix a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour son test du virus SRAS-CoV-2 le 22 avril 2020.

À cette fin, Diatherix a développé le test Flu Plus qui comprend le virus SARS-CoV-2 non modifié approuvé par l'EUA ainsi que cinq agents pathogènes viraux supplémentaires qui peuvent être utilisés pour aider les prestataires de soins de santé à identifier avec précision les virus les plus répandus associés aux maladies respiratoires.

Ces 5 agents pathogènes viraux comprennent la grippe A, A (H1N1) pdm09, la grippe B, le virus respiratoire syncytial (A&B) et le rhinovirus / entérovirus humain, qui peuvent être connus pour exacerber la guérison des patients à haut risque.

Ce nouveau test complète les options de test existantes de Diatherix pour COVID-19, qui comprend le test à cible unique SARS-CoV-2, notre test unique COVID-19 qui offre le virus SARS-CoV-2 plus 5 organismes bactériens synergiques supplémentaires, et la capacité pour commander le virus SRAS-CoV-2 avec nos tests respiratoires, respiratoires viraux, grippaux, respiratoires supérieurs et respiratoires pédiatriques.

De plus, Diatherix accepte 6 méthodes de prélèvement d'échantillons, notamment l'écouvillon nasal, l'écouvillon nasopharyngé, l'aspiration / lavage nasopharyngien, l'écouvillon de gorge, l'aspiration bronchique et l'écouvillon de crachats. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank reste à 'vendre', ce qui n'empêche par le titre de progresser de 1% à 654,40 euros ce vendredi...