Eurofins : un test quantitatif d'anticorps pour mesurer la réponse immunitaire au COVID-19 et aux vaccins

(Boursier.com) — Eurofins Technologies lance un nouveau test sérologique marqué CE pour l'identification et la quantification des anticorps anti-SRAS-CoV-2. "Ce kit ELISA peut soutenir les campagnes de vaccination en confirmant le succès d'une vaccination et en surveillant les taux d'anticorps au fil du temps", explique Eurofins.

La protéine Spike recouvre la surface du virus SARS-CoV-2 et est responsable de l'attachement et de l'invasion des cellules humaines. Tous les vaccins actuellement approuvés utilisent la protéine Spike pour entraîner le système immunitaire à détecter et neutraliser ce virus. Le test ELISA est conçu pour imiter cette cible en utilisant la forme native et trimérique de la protéine Spike et détecter tous les anticorps de longue durée générés par une vaccination ou infection.