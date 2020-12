Eurofins Technologies : lancement de deux nouveaux tests dans la lutte contre le COVID-19

(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de deux produits importants pour soutenir la lutte contre le COVID-19 :

- un test rapide marqué CE-IVD pour la détection des antigènes du SRAS-CoV-2 en 15 minutes; et

- un test SRAS-CoV-2 RT-PCR qui a été validé avec succès pour les échantillons de gargarisme du pharynx, fournissant un test PCR de référence dans un format d'auto-échantillonnage facile à utiliser, particulièrement bénéfique pour les tests sur les enfants.

Le test rapide d'antigène GSD NovaGen SARS-CoV-2 (COVID-19) fournit les résultats d'échantillons nasopharyngés en 15 minutes. Avec une sensibilité diagnostique de 92,6% et une spécificité diagnostique de 98,6%, le test répond aux critères de performance de l'OMS (sensibilité ?80%; spécificité ?97%) pour une utilisation dans la lutte mondiale contre le COVID-19.

Le GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) est un test de PCR multiplex en temps réel hautement sensible pour la détection qualitative directe des pathogènes du SARS-CoV-2. Le test détecte simultanément deux séquences cibles dans le gène N. Le test PCR multiplex permet un flux de travail rationalisé en une seule réaction et fournit des résultats en environ une heure. Depuis le lancement du produit en mai, plus de 5 millions de tests ont été effectués sur des types d'échantillons validés. Le GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) a maintenant été validé avec succès pour les échantillons de gargarisme du pharynx. Contrairement aux écouvillons nasopharyngés, le gargarisme est une méthode d'échantillonnage non invasive, facile à utiliser, moins inconfortable pour le patient et particulièrement utile pour les applications d'auto-échantillonnage et les tests sur les enfants.

Ces deux kits peuvent également être achetés en ligne par des praticiens agréés dans la boutique en ligne d'Eurofins Technologies et ne doivent être utilisés que là où ils sont officiellement autorisés en Europe. Eurofins Technologies a l'intention de déposer séparément les demandes d'EUA de la FDA pour les nouvelles modalités de test.