Eurofins Technologies lance un test PCR multiplex en temps réel pour la détection des agents pathogènes SARSCoV-2

Eurofins Technologies annonce le lancement de son test RT-PCR multiplex en temps réel marqué CE-IVD (réaction en chaîne par polymérase à transcriptase inverse) pour la détection qualitative directe des pathogènes du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). En particulier au début de l'infection par COVID-19, le diagnostic direct et précis de l'agent pathogène est essentiel...

Le développement du test a été mené par les sociétés affiliées Gold Standard Diagnostics Inc, VIROTECH Diagnostics GmbH et NovaTec Immundiagnostica GmbH. Ces sociétés spécialisées dans les technologies de diagnostic sont des fournisseurs bien établis de solutions de test en particulier pour les maladies infectieuses. Ils collaborent étroitement avec les scientifiques d'Eurofins du monde entier pour concevoir et valider le nouveau produit.

Le GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) est une PCR multiplex en temps réel pour la détection qualitative directe des pathogènes du SARS-CoV-2. Le test détecte simultanément deux séquences cibles à l'intérieur du gène N. La PCR multiplex permet un flux de travail rationalisé en une seule réaction et fournit des résultats en environ deux heures. Un contrôle d'extraction / inhibition et un contrôle positif sont inclus dans les réactifs.

Le test PCR démontre une excellente performance avec un accord de pourcentage négatif et positif à 100% (NPA, PPA) pour tous les échantillons testés et aucune réactivité croisée avec d'autres coronavirus courants largement répandus. La sensibilité analytique montre une limite de détection de 3,75 copies / réaction.

Le lancement de la PCR en temps réel GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) fait suite à la commercialisation de kits ELISA de détection d'anticorps basés sur la sérologie marqués CE-IVD qui ont été lancés avec succès en avril 2020.