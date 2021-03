Eurofins Technologies lance son GSD NovaType II pour l'identification des mutations associées aux variants du Covid-19

Eurofins Technologies lance son GSD NovaType II pour l'identification des mutations associées aux variants du Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de son GSD NovaType II, son kit RT-PCR amélioré pour l'identification des mutations associées aux variants préoccupants du SARS-CoV-2.

Le premier kit GSD NovaType RT-PCR a été lancé en février 2021 et a rapidement aidé les autorités sanitaires à détecter des variants chez plus de 100.000 patients positifs au COVID-19 à travers l'Europe. Le nouveau kit GSD NovaType II permet désormais de détecter les mutations N501Y et E484K communes à la plupart des VOC (Variants Of Concern) et la mutation K417N (spécifique à B.1.351 d'abord identifiée en Afrique du Sud), avec une sensibilité élevée.

Le kit GSD NovaType II fournit des résultats en moins de deux heures. Il est donc bien adapté au dépistage opportun et à la réduction des capacités de séquençage à utiliser dans les études épidémiologiques.

Le dépistage rapide de ces variants émergents qui peuvent se propager plus facilement, provoquer une maladie plus grave ou échapper à la réponse immunitaire du corps même après la vaccination, est un élément essentiel pour contenir la pandémie. Les laboratoires peuvent utiliser le kit GSD NovaType II SARS-CoV-2 pour identifier les mutations génomiques dans les échantillons extraits qui ont déjà été testés positifs pour la présence d'ARN du SARS-CoV-2.

Le kit GSD NovaType II SARS-CoV-2 contient des amorces et des sondes spécifiques pour l'amplification et la détection simultanée de séquences d'ARN spécifiques qui représentent des variantes spécifiques du gène SARS-CoV-2 S. Il est livré dans un format prêt à l'emploi avec un logiciel d'interprétation en option. Le test a été validé sur les plates-formes qPCR AriaMxTM et AriaDxTM d'Agilent Technologies et sera bientôt validé sur d'autres thermocycleurs. Le test est actuellement destiné à la recherche uniquement, mais le marquage CE-IVD est attendu sous peu.

Eurofins Technologies est à la pointe de la détection du COVID-19 et surveille en permanence l'émergence de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 préoccupantes et développe de nouveaux produits pour répondre aux défis en constante évolution...