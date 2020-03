Eurofins Technologies lance des solutions de test pour la détection de SARSCoV-2 sur des surfaces environnementales

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Technologies a lancé GeneScan VIRSeek SARS-CoV-2 RT-PCR, une solution intégrée comprenant l'extraction d'ARN et des kits de test basés sur la RT-PCR en temps réel (Réaction de polymérisation en chaîne par transcription inverse) pour la détection du SARS-CoV-2 dans des écouvillons de surfaces environnementales.

Des études récemment publiées suggèrent que le SRAS-CoV-2 peut rester viable sur différentes surfaces jusqu'à 72 heures. La suite complète de kits de test et de workflows VIRSeek fournit aux clients des tests rapides pour détecter largement la présence de SARS-CoV-2, ainsi que la vérification des résultats avec un test indépendant. Cela permettra aux organisations de divers secteurs, ainsi que des soins de santé, des transports et de nombreux autres environnements, d'aider à tester, déterminer, surveiller et éventuellement renforcer l'efficacité des mesures d'assainissement mises en place, contribuant finalement à améliorer la santé et la sécurité dans ces environnements respectifs.

"Nous sommes heureux de fournir aux entreprises et aux autorités sanitaires des options pour tester la présence du SARS-CoV-2 dans leur environnement et pensons que cette solution peut potentiellement jouer un rôle important dans l'efficacité documentée des procédures d'assainissement et de la surveillance de l'hygiène. Il est prévu que ce kit sera également utilisé par des centaines de laboratoires d'essais d'Eurofins dans le monde pour offrir des services d'essai rapide pour répondre aux besoins de leurs clients là où cela est nécessaire" a commenté le Dr Gilles Martin, directeur général d'Eurofins Scientific.

Plus d'informations sur cette solution de test intégrée sont disponibles sur https://www.eurofinstechnologies.com/products/viruses.html