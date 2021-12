Eurofins Technologies : 2 nouveaux tests PCR

(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de deux tests RT-PCR permettant de diagnostiquer avec précision les maladies respiratoires causées par le SRAS-CoV-2, le virus de la grippe ou le VRS. Les symptômes initiaux produits par ces agents pathogènes étant indiscernables, l'accès à des tests précis et fiables aidera les cliniciens à améliorer la prise en charge des patients. Ces nouveaux kits multiplex marqués CE ont été spécialement conçus pour détecter et différencier trois infections virales dans la même série de PCR. Le test RT-PCR Mplex SARS-CoV-2+, Flu A, Flu B (C1) facilite la différenciation, en une seule réaction, entre la grippe A, B et le SARS-CoV-2, avec la détection simultanée de deux cibles du SARS-CoV-2 (gène N + gène RdRP) comme recommandé par l'OMS.

Les deux kits peuvent être traités en parallèle sur la même plaque, en utilisant le même profil de température, et fournissent des résultats en 1 heure environ. La co-circulation des virus des voies respiratoires lors de la pandémie de COVID-19 pose des défis sans précédent aux systèmes de santé du monde entier, et Eurofins Technologies s'efforce de continuer à fournir des solutions de haute qualité pour les tests multi-pathogènes.