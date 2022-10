Eurofins Scientific : voit rouge après son point trimestriel

(Boursier.com) — Eurofins Scientific recule de 2,7% à 62,4 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe spécialisé dans les services bio-analytiques a fait état d'une légère baisse de ses revenus au troisième trimestre (-0,6% à 1,62 milliard d'euros) mais a confirmé ses objectifs pour 2022. En données organiques, hors revenus liés au Covid-19, la croissance atteint 6,7%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint un niveau record de 5,03 milliards d'euros, en progression 2,7% sur un an.

Eurofins prévoit de mettre à jour ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats de l'exercice 2022 le 22 février 2023. "D'ici là, les impacts potentiels de la guerre en Ukraine, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tests COVID-19 en cours / permanents, l'inflation et les taux de change seront, espérons-le, plus clairs", précise le management.