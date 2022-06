Eurofins Scientific : vive hausse

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, Eurofins Scientific s'adjuge 2,7% à 75,4 euros à l'ouverture du marché parisien. Le flux acheteur sur le titre est à relier à une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé à 'conserver' son opinion sur le dossier avec une cible maintenue à 80 euros. 2000 à 2008 a marqué la période de croissance la plus rapide et la plus constante pour les entreprises de test. Cette évolution s'explique par un certain nombre de tendances structurelles, notamment la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, la croissance rapide des volumes d'échanges et un super cycle des matières premières.

La DB voit un bon nombre de ces tendances s'inverser maintenant, avec des chaînes d'approvisionnement plus courtes probables, l'inflation ayant un impact sur les volumes d'échanges, et un 'abandon' à long terme des matières premières. Dans cet environnement, le broker préfère les sociétés spécialisées dans les travaux de test en laboratoire non axés sur le consommateur, étant donné le plus grand potentiel d'effet de levier opérationnel et les barrières à l'entrée.