Eurofins Scientific : violente chute après les résultats

(Boursier.com) — Eurofins Scientific plonge de 10,5% à 52,5 euros à Paris, sanctionné après l'annonces de résultats en retrait mais supérieurs aux attentes du marché. Le groupe a notamment été pénalisé par la baisse significative des revenus liés aux activités relatives au Covid-19.

Pour 2024, l'entreprise vise un bénéfice compris entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros et table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 MdsE. Le groupe a confirmé ses perspectives financières à 2027 : il cible une croissance organique moyenne de 6,5% par an et des revenus potentiels moyens de 250 millions d'euros par an issus des acquisitions sur la période.

Citi ('neutre') s'attendait à une réaction positive de l'action compte tenu d'un Ebitda ajusté annuel supérieur d'environ 2% aux attentes et un point médian des prévisions pour 2024 environ 3% supérieur aux anticipations, suggérant que nous verrons une amélioration de la marge. Morgan Stanley ('sous-pondérer') note que si le chiffre d'affaires et l'Ebitda sont ressortis globalement conformes au consensus, le flux de trésorerie disponible de l'entreprise est resté en deçà de la fourchette médiane des prévisions en raison de pertes de démarrage plus élevées et de restructurations plus poussées. De plus, Eurofins n'a pas réussi à renverser son fonds de roulement comme prévu. Côté positif, les prévisions pour 2024 suggèrent que les marges devraient s'améliorer et indiquent qu'Eurofins pourrait revoir certaines activités moins performantes, ce qui pourrait soutenir la rentabilité.