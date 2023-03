Eurofins Scientific : vague d'ajustements après les comptes

(Boursier.com) — Eurofins Scientific reprend 2,3% à 59,3 euros après avoir perdu plus de 15% au cours des deux dernières séances. Oddo BHF a choisi de dégrader le titre à 'neutre' après une publication annuelle faible et une communication très conservatrice sur sa guidance 2023, notamment concernant la marge... L'analyste a ajusté à la baisse ses estimations 2023 et son cours cible de 80 à 70 euros pour tenir compte d'un scénario économique difficile et d'un momentum peu favorable à court terme. L'enjeu principal est de savoir quand le groupe pourra ou voudra accélérer sur les augmentations de prix pour compenser l'inflation (nous comprenons qu'il est actuellement plutôt dans une logique de gains de parts de marché) pour remonter la marge.

Oddo BHF est loin d'être le seul à revoir sa copie après les annonces du groupe de services bio-analytique. A 'conserver' sur le dossier, la SocGen a réduit sa cible de 65 à 58,9 euros tandis que Citi ('neutre') a ramené son objectif de 67 à 60 euros. Enfin, Kepler Cheuvreux ('conserver'). ne vise plus que 61 euros contre 69 euros précédemment.