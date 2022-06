Eurofins Scientific : succès de l'émission obligataire de 600 ME

(Boursier.com) — Eurofins Scientific a levé avec succès 600 millions d'euros dans le cadre de son émission obligataire senior non garantie libellée en euros. Ces obligations ont une maturité de 7 ans (échéance au 6 juillet 2029), et porteront un coupon annuel à taux fixe de 4%.

L'opération a rencontré un vif succès puisqu'elle a été plus de 2,3 fois sursouscrite.

Le produit de ces obligations est destiné à gérer de manière proactive :

- le rachat des obligations super subordonnées d'Eurofins d'un montant de 300 millions d'euros (ISIN : XS2051471105) émises le 11 septembre 2019 et de remboursement août 2022 (Obligations hybrides 2022).

- les obligations super subordonnées de 300 ME (ISIN : XS1224953882), émises le 29 avril 2015, et à remboursement avril 2023 (Obligations hybrides 2023).

Gilles Martin, PDG d'Eurofins Scientific, commente : "Nous sommes très satisfaits des résultats de notre dernière émission obligataire publique, qui démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs d'Eurofins malgré un environnement de marché difficile".

Ces nouvelles obligations seront admises sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg (ISIN XS2491664137), à compter de leur date d'émission soit le 29 juin 2022.