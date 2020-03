Eurofins Scientific soutient les services de santé dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19

(Boursier.com) — La société Eurofins, en plus des États-Unis et de l'Allemagne, comme indiqué précédemment, propose désormais des tests de détection du SRAS-CoV-2 en France, en Espagne et au Brésil, les Pays-Bas devant commencer le traitement des échantillons sous peu. La capacité mondiale créée est actuellement d'environ 10.000 tests par jour répartis à peu près également entre l'Europe et l'Amérique.

Suite aux demandes des autorités sanitaires gouvernementales, les équipes d'Eurofins travaillent sans relâche pour augmenter les capacités. Il est désormais prévu qu'il atteigne bien plus de 15.000 tests par jour d'ici le lundi 23 mars et beaucoup plus d'ici le 1er avril 2020, à mesure que de nouveaux sites et méthodes de test seront ajoutés. Dans chaque géographie, les laboratoires Eurofins travaillent en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et suivent leurs priorités pour accompagner les hôpitaux et les professionnels de santé dans la lutte contre cette crise sanitaire invisible.

Cette semaine, 5 laboratoires ont commencé à tester le SRAS-CoV-2 en France. En particulier, les laboratoires d'Eurofins Biomnis ont commencé à tester le SRAS-CoV-2 en utilisant un test qu'ils ont développé et validé avec succès et après avoir reçu l'approbation des autorités sanitaires gouvernementales. Dans le cadre de cet effort de soutien aux autorités de santé, Eurofins Biomnis permet aux hôpitaux français de libérer des capacités pour effectuer des tests SARS-CoV-2 sur site dans des délais très courts en proposant également l'externalisation d'autres tests de maladies infectieuses.

En Espagne, Eurofins Megalab Madrid a également commencé à tester COVID-19 cette semaine. Le 11 mars 2020, Eurofins Brésil a commencé à proposer des tests COVID-19 via son laboratoire clinique Centro de Genomas.

Aux États-Unis, où Eurofins a commencé les tests la semaine dernière, la capacité augmente également rapidement pour répondre à la demande croissante. Viracor Eurofins, l'un des laboratoires de test des maladies infectieuses les plus grands et les plus reconnus aux États-Unis, a lancé un test PCR en temps réel de transcriptase inverse pour la détection qualitative du SARS-CoV-2 conformément aux directives d'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA le 13 mars 2020. Plus tôt cette semaine, Viracor Eurofins a également annoncé un partenariat avec le National Kidney Registry (NKR) pour fournir des tests de dépistage du coronavirus SARS-CoV-2 au vaste réseau de centres membres de NKR pour les tests critiques de donneurs d'organes actuellement menacés aux États-Unis.