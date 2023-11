Eurofins Scientific : se renforce en Amérique latine

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce la finalisation de l'acquisition de Quasfar, pour un montant non dévoilé. Connu désormais sous le nom d'Eurofins Quasfar, il représente le premier laboratoire Eurofins en Colombie et est l'un des principaux laboratoires d'essais de produits pharmaceutiques, vétérinaires et cosmétiques du pays, avec plus de 26 ans d'expérience et employant plus de 100 employés.

Forte d'une expérience avérée dans le support au secteur pharmaceutique en Colombie, l'acquisition de Quasfar renforce le soutien du réseau Eurofins à l'industrie pharmaceutique en Amérique latine, à travers la fourniture de services de R&D et l'aide à l'évaluation dans les premières étapes du développement de produits pharmaceutiques, avec les normes de qualité les plus élevées.