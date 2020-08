Eurofins Scientific s'offre GeneTech

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Scientific, leader des tests bioanalytiques et leader européen des tests prénataux non invasifs (NIPT), annonce avoir signé un accord avec Noritsu Koki Co., Ltd. en vue d'acquérir GeneTech Inc., pionnier du NIPT et acteur majeur de l'analyse génétique au Japon. GeneTech est le premier acteur sur le marché du NIPT au Japon et permettra à Eurofins d'accéder à ses équipements et à son expertise scientifique, ainsi qu'à ses clients en Asie qui comprennent des médecins spécialistes renommés, de grands hôpitaux et cliniques. GeneTech exploite un laboratoire au sein de l'Institut de recherche sur l'ADN de Kazusa, un organisme de recherche public fondé en 1994 qui a inauguré son activité en tant que premier institut au monde spécialisé dans la recherche liée à l'ADN. En plus de son expertise NIPT, GeneTech dispose également de capacités de test dans le domaine des tests génétiques préimplantatoires pour l'aneuploïdie, qui élargiront le portefeuille de tests d'Eurofins au Japon.

GeneTech emploie plus de 35 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2019. Suite à cette acquisition, Eurofins deviendra le leader du marché du NIPT au Japon avec des avantages d'échelle significatifs par rapport à ses concurrents dans la région et élargira encore son offre de services mondiale dans le NIPT.