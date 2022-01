Eurofins Scientific : rouge vif

(Boursier.com) — Eurofins Scientific trébuche de 4,5% à 94,4 euros en fin de matinée alors que Jefferies a dégradé le dossier à 'conserver' malgré un objectif remonté de 92 à 100 euros. Un recul qui porte le passif du titre depuis le 1er janvier à plus de 11%. Le broker explique son choix par le fait que le titre a atteint son cours cible. La hausse de l'action a été alimentée par la demande de tests Covid-19, mais les marchés principaux du groupe "devraient rester dynamiques", souligne le courtier. L'analyste estime que l'objectif de croissance organique de 5% "semble très confortable" en 2022 en raison de demandes structurelles solides et de "marchés très dynamiques" pour les produits biopharmaceutiques. Il table sur des 'revenus Covid-19' de 450 millions d'euros en 2022 et 50 ME en 2023 (1,3 milliard d'euros attendus pour l'exercice 2021).