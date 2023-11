Eurofins Scientific : reste bien orienté

(Boursier.com) — Nouvelle séance de vive progression pour Eurofins Scientific qui avance de 2,2% à 53,2 euros à la mi-journée. Dans une note dévoilée hier, Barclays expliquait voir un potentiel de hausse "substantiel" si la société de services de diagnostic atteint "juste" ses prévisions à moyen terme, alors que le sentiment négatif continue de peser sur la valeur. Les commentaires lors de la journée des investisseurs et dans le rapport du troisième trimestre " mettent en évidence les progrès en matière de tarification et une attention particulière portée aux marges européennes ". La banque considère Eurofins comme une entreprise durable et défensive, capable d'atteindre un rendement total pour les actionnaires de l'ordre de 15% dans les années à venir. A 'surpondérer' sur le dossier, Barclays ramène son objectif de 70 à 60 euros.