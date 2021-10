Eurofins Scientific relève encore son objectif de revenus annuels

(Boursier.com) — Eurofins Scientific continue à bénéficier d'une solide dynamique. Le leader mondial des services bio-analytiques fait état de revenus en hausse de 14,6% à 1,63 milliard d'euros au troisième trimestre, avec une croissance organique de 11,7%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 4,9 MdsE (+30,9%). Les revenus liés aux tests et réactifs Covid-19 se sont maintenus à un niveau élevé au troisième trimestre, générant un peu plus de 300 ME de recettes, pour un total d'environ 1,05 MdE sur neuf mois.

Les tests Covid se poursuivent à des niveaux importants, mais l'évolution future de la pandémie et les mesures gouvernementales connexes restent difficiles à prévoir. Pour l'instant, Eurofins revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires Covid de 1 milliard d'euros à 1,2 MdE pour l'ensemble de l'année 2021.

Le coeur de métier de la société a de son côté une nouvelle fois enregistré de solides performances au T3, supérieures à l'objectif de croissance organique à long terme de 5% par an. Eurofins continue de constater une forte demande sur ses marchés pour le reste de l'année et à moyen terme. Compte tenu de la révision de la guidance de revenus de produits Covid, le management relève aussi l'objectif de chiffre d'affaires global pour l'exercice 2021 de 6,15 à 6,35 MdsE. Bien qu'il soit probable que les tests Covid se poursuivent en 2022, les objectifs financiers pour les exercices 2022 et 2023, qui ne tiennent pas compte des tests COVID, ne sont pas modifiés