Eurofins Scientific : recule malgré le relèvement de la guidance

(Boursier.com) — A contre-courant, Eurofins Scientific consolide de 2,4% à 92 euros, dans le rouge pour la troisième séance consécutive. La société de tests et de diagnostics a dévoilé des ventes trimestrielles globalement en ligne avec les attentes du marché et a légèrement rehaussé sa prévision de chiffre d'affaires 2022 lié au COVID-19 mais certains investisseurs espéraient plus.

Sur les trois premiers mois de l'année, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,76 milliard d'euros, en progression de 9,1%, dont +1,1% en organique. L'activité principale (hors tests cliniques liés au COVID-19 et revenus des réactifs) a généré des revenus en croissance organique de 6,5%, en ligne avec les plans de croissance récemment revus à la hausse.

Malgré un ralentissement significatif en mars, l'objectif de chiffre d'affaires 2022 COVID de 300 ME annoncé le 22 février 2022 a déjà été dépassé au premier trimestre. La guidance de revenus COVID en année pleine est ainsi révisée à la hausse à 400 ME, soit une augmentation de "seulement" 100 millions d'euros (33%), compte tenu des décisions prises par les gouvernements dans de nombreux pays où la crise du Covid est considérée comme terminée, explique le groupe.

Bryan Garnier estime que la nouvelle guidance reste assez conservatrice tant pour l'évolution du coeur de métier que pour la contribution des activités liées au Covid-19 avec pour l'exercice en cours, un chiffre d'affaires désormais attendu à 6,325 MdsE contre 6,225 MdsE précédemment, y compris 250 millions d'euros de M&A, à comparer avec le consensus actuel de 6,407 MdsE et les estimations du broker de 6,703 MdsE, en tenant compte d'une croissance interne des revenus de 8%, d'une contribution des recettes plus élevée des produits Covid de 500 ME et des effets de change positifs actuels.

Oddo BHF note que le titre recule de 13% depuis le début de l'année (vs -7% CAC 40 et -6% Stoxx 600) et se traite désormais sur un VE/EBIT 2023 de 21,5x vs 19x et un PE 2023 de 30,3x vs 27,2x lors de la publication des résultats annuels le 22 février 2022. La légère reprise du titre parait justifiée, selon le broker, le marché étant désormais plus acheteur des fondamentaux du core business que vendeur des sociétés ayant bénéficié du covid. En attendant la conf call de ce jour, le broker maintient sa recommandation 'surperformance' et sa cible de 120 euros.

Eurofins Scientific a augmenté ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'année à un niveau qui, selon Citi ('neutre'), correspond à l'estimation moyenne des analystes. Les résultats du premier trimestre étaient meilleurs qu'attendu grâce aux effets des fusions et acquisitions, du Covid-19 et des changes, selon le courtier.