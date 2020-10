Eurofins Scientific propose une division par 10 de ses titres

(Boursier.com) — Le conseil d'administration d'Eurofins Scientific va proposer une division par 10 des actions lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui se tiendra le 16 novembre 2020.

La société estime que la division des actions devrait améliorer la liquidité des transactions et rendre l'actionnariat plus accessible à une base plus large d'investisseurs, y compris les employés...

Sous réserve de l'approbation du fractionnement d'actions lors de l'AGE :

les actions existantes d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 euro) seront annulées et remplacées chacune par dix actions nouvelles d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 euro);

le fractionnement des actions deviendra effectif dès la cotation sur Euronext Paris des actions nouvelles prévue le 19 novembre 2020.

Il s'agit de la deuxième division d'actions par 10 par la société depuis son introduction en bourse (IPO) le 27 octobre 1997. Hors impact de la première division d'actions (le 22 mai 2000), chaque action Eurofins émise lors de la Une introduction en bourse de 120 FF (18,29 euros) aurait valu 6.956 euros à la clôture du marché le 15 octobre 2020, soit une hausse de 37.932% en 23 ans ou un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30% (hors dividendes versés). Cela se compare à un TCAC de 2% pour le CAC 40, 9% pour le Nasdaq et 6% pour le Dow Jones sur la même période.

Ce fractionnement d'actions ne modifiera pas les droits des actionnaires et ne devra pas entraîner de frais ou de formalités supplémentaires pour les actionnaires. Elle n'affectera pas négativement les droits des parts bénéficiaires ainsi que des détenteurs d'instruments conférant un accès différé au capital social, leurs droits étant pleinement préservés.