Eurofins Scientific : prises de profits malgré le relèvement de la guidance de revenus annuels

(Boursier.com) — Eurofins Scientific continue à bénéficier d'une solide dynamique. Le leader mondial des services bio-analytiques fait état de revenus en hausse de 14,6% à 1,63 milliard d'euros au troisième trimestre, avec une croissance organique de 11,7%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 4,9 MdsE (+30,9%). Les revenus liés aux tests et réactifs Covid-19 se sont maintenus à un niveau élevé au troisième trimestre, générant un peu plus de 300 ME de recettes, pour un total d'environ 1,05 MdE sur neuf mois.

Les tests Covid se poursuivent à des niveaux importants, mais l'évolution future de la pandémie et les mesures gouvernementales connexes restent difficiles à prévoir. Pour l'instant, Eurofins revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires Covid de 1 milliard d'euros à 1,2 MdE pour l'ensemble de l'année 2021.

Objectif de CA 2021 rehaussé

Le coeur de métier de la société a de son côté une nouvelle fois enregistré de solides performances au T3, supérieures à l'objectif de croissance organique à long terme de 5% par an. Eurofins continue de constater une forte demande sur ses marchés pour le reste de l'année et à moyen terme. Compte tenu de la révision de la guidance de revenus de produits Covid, le management relève aussi l'objectif de chiffre d'affaires global pour l'exercice 2021 de 6,15 à 6,35 MdsE. Bien qu'il soit probable que les tests Covid se poursuivent en 2022, les objectifs financiers pour les exercices 2022 et 2023, qui ne tiennent pas compte des tests COVID, ne sont pas modifiés.

Le titre recule quand même

Malgré ce rehaussement de la guidance de chiffre d'affaires, le titre est sous pression ce matin. En baisse de plus de 5% à 106 euros, Eurofins affiche la plus mauvaise performance sur le CAC40. L'action présente toutefois encore un gain de plus de 50% depuis le premier janvier contre une hausse d'environ 20% pour l'indice parisien. Morgan Stanley ('pondération en ligne') explique que le fait que la direction laisse ses prévisions d'Ebitda et de flux de trésorerie disponible inchangées pour 2021, implique une marge d'Ebitda inférieure à celle prévue précédemment. Selon le broker, la demande s'est déplacée vers des tests Covid qui nécessitent davantage de coûts d'échantillonnage et de logistique, ce qui a entraîné une baisse de la marge d'Ebitda. Quant à la croissance organique meilleure que prévu au T3, elle était "largement anticipée".

Oddo BHF évoque une publication en ligne avec ses attentes avec un peu moins de Covid mais plus de Core Business, ce qui est positif. La valorisation élevée se justifie par un profil de forte croissance organique, avec un bilan sain et une forte génération de cash, y compris hors Covid. Le potentiel d'amélioration de marge sur le Core Business reste intact, en particulier avec la croissance organique supérieure à l'objectif de long terme, souligne l'analyste, à 'surperformer' sur le dossier.