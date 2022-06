Eurofins Scientific prend une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce avoir conclu un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, la société mère, pour finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire d'analyse des aliments, du tabac et des produits pharmaceutiques basé à Riyad en Arabie saoudite ("KSA").

Ajal for Laboratories est l'un des principaux laboratoires d'essais alimentaires et pharmaceutiques d'Arabie saoudite et de la région, générant environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Situé à Riyad, le laboratoire présente une surface de 3.000 m(2) et est équipé d'équipements et d'une technologie de test de pointe, facilitant les techniques analytiques GC/MS et LC/MS, entre autres. En plus d'avoir obtenu l'accréditation ISO17025, le laboratoire est l'un des rares en Arabie saoudite à être agréé par la SFDA (Saudi Food and Drug Authority) et le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture.

Ajal for Laboratories a été créé en 2009 et s'est rapidement développé sous la direction de son directeur général, Mohammed Al Soghaier, et de son président, Mohammed Al Sultan, pour devenir l'un des principaux laboratoires alimentaires et pharmaceutiques de la région... Ayant travaillé en étroite collaboration dans le passé, le partenariat entre Eurofins et Ajal for Laboratories sera encore renforcé par cette transaction. Il s'agit de la première acquisition d'Eurofins dans le Royaume, ce qui représente un engagement à construire un réseau de laboratoires locaux et régionaux pour soutenir les clients au Moyen-Orient et les secteurs de la production alimentaire et biopharmaceutique en croissance rapide en Arabie Saoudite.