Eurofins Scientific : nouvel objectif

(Boursier.com) — Eurofins Scientific qui a annoncé avoir émis avec succès un nouveau prêt Schuldschein de 350 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 1,78% avec une maturité moyenne de 7,8 ans, monte de 3,3% ce vendredi à 718,60 euros. La demande de papier a été forte, avec plus de 60 investisseurs prêts à participer. Le nouveau SSD est structuré en tranches de 5, 7 et 10 ans, à taux d'intérêt fixes et variables, avec plus de 85% de la transaction sur les ténors à 7 et 10 ans. Parmi les dernières recommandations d'analystes, le broker Barclays a débuté le suivi du laboratoire avec un avis 'surpondérer' et un objectif de cours de 800 euros. Le groupe prépare la division de son titre par 10 afin d'améliorer la liquidité des transactions et de rendre l'actionnariat "plus accessible à une base plus large d'investisseurs, y compris les employés"...

Deuxième fois

Il s'agit de la deuxième division d'actions par 10 par la société depuis son introduction en bourse (IPO) le 27 octobre 1997. Hors impact de la première division d'actions (le 22 mai 2000), chaque action Eurofins émise lors de la Une introduction en bourse de 120 FF (18,29 euros) aurait valu 6.956 euros à la clôture du marché le 15 octobre 2020, soit une hausse de 37.932% en 23 ans ou un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30% (hors dividendes versés). Cela se compare à un TCAC de 2% pour le CAC 40, 9% pour le Nasdaq et 6% pour le Dow Jones sur la même période.

Ce fractionnement d'actions ne modifiera pas les droits des actionnaires et ne devra pas entraîner de frais ou de formalités supplémentaires pour les actionnaires. Elle n'affectera pas négativement les droits des parts bénéficiaires ainsi que des détenteurs d'instruments conférant un accès différé au capital social, leurs droits étant pleinement préservés...