Eurofins Scientific : le titre plonge après une publication décevante

(Boursier.com) — Eurofins Scientific s'effondre de près de 10% à 59,5 euros, sanctionné après la publication de résultats 2022 dégradés et inférieurs aux attentes. La guidance 2023 est par ailleurs ajustée à la baisse sur la marge et le FCFF.

Sur l'année en cours, le management table sur des revenus compris entre 6,6 et 6,7 milliards d'euros, contre 6,55 MdsE visés précédemment, avec un Ebitda ajusté allant de 1,35 à 1,40 MdE, contre 1,575 MdsE dans sa guidance antérieure, et un FCFF compris entre 700 ME et 750 ME contre un objectif antérieur de 900 ME.

Citi ('neutre') déclare que les résultats sont un échec "majeur" et que les prévisions pour l'exercice 2023 sont "bien en deçà" du consensus. La croissance organique devrait également être "un peu décevante". Il note que la direction a indiqué que l'amélioration dépendra de la progression des prix et de la dynamique des marchés finaux de l'alimentation et de la consommation. Morgan Stanley ('pondération en ligne') explique de son côté que les 'ratés' sont dus aux coûts de l'énergie au 4e trimestre, ainsi qu'à l'inflation des coûts de main-d'oeuvre, aux grèves et à la pression sur les volumes. Les flux de trésorerie ont été impactés par une rentabilité plus faible, un ajustement plus élevé pour les pertes, la restructuration de l'acquisition de nouveaux laboratoires et une augmentation des impôts. Selon la banque, les prévisions reflètent les attentes de coûts plus élevés à venir, ajoutant que les prévisions pour 2027 impliquent "des mises à niveau décentes du consensus pour l'exercice 2024-2025".