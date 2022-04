Eurofins Scientific : Le Chiffre d'affaires du T1 s'est inscrit à 1.760 ME

(Boursier.com) — Eurofins affiche une croissance organique de son chiffre d'affaires au T1 2022 en ligne avec son objectif récemment revu à la hausse de 6,5% par an. Le Chiffre d'affaires du T1 2022 s'est ainsi inscrit à 1.760 ME, en progression de 9,1%, malgré une baisse significative des revenus. La croissance organique du chiffre d'affaires total au T1 2022 est de +1,1% par rapport au T1 2021, impactée par la réduction des chiffre d'affaires (plus de 300 ME au T1 2022 contre 400 ME au T1 2021).

L'activité principale (hors tests cliniques liés au COVID-19 et revenus des réactifs) a généré des revenus en croissance organique de 6,5% par rapport au T1 2021, en ligne avec les plans de croissance récemment revus à la hausse annoncés le 22

février 2022.

La performance est à remettre en perspective avec les perturbations de la vague Omicron du Covid-19 en termes de restrictions de confinement et l'absence des employés, dans un certain nombre de zones géographiques au cours de cette période.

Malgré un ralentissement significatif en mars, l'objectif de chiffre d'affaires 2022 COVID de 300 ME annoncé le 22 février 2022 a déjà été dépassé au premier trimestre. L'objectif de chiffre d'affaires COVID en année pleine est ainsi révisé à la hausse à 400 ME, soit une augmentation de "seulement" 100 millions d'euros (33%), compte tenu des décisions prises par les gouvernements dans de nombreux pays où la crise du Covid est considérée comme terminée. En cas de nouvelle vague importante ou d'un autre variant du Covid-19 plus pathogène, par exemple à l'automne, le groupe pourrait être encore amené à revoir cet objectif.

A noter enfin que les revenus directs issus de la Russie et de l'Ukraine pour les entités d'Eurofins étaient inférieurs à 3 millions d'euros en 2021.