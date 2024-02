Eurofins Scientific : le bénéfice net a reculé de 49% en 2023

(Boursier.com) — Eurofins Scientific indique que son EBITDA ajusté s'est établi à 1,36 milliard d'euros en 2023, contre 1,51 milliard d'euros en 2022, soit une baisse de 9,9% (1,51 MdE en 2022). Il progresse toutefois de 5,9% au deuxième semestre.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 568 millions d'euros et le BNPA de base ajusté à 2,71 millions d'euros. Le bénéfice net glisse à 308 millions d'euros, contre 606 millions d'euros en 2022, soit une baisse de 49%.

Le chiffre d'affaires s'affiche en recul de 3% à 6,515 milliards d'euros, principalement en raison d'une baisse des revenus liés aux tests Covid-19 et aux réactifs de laboratoires descendus à un "niveau négligeable" l'an dernier, soit juste au-dessus de 20 millions d'euros contre près de 600 millions en 2022.

Le bilan d'Eurofins affiche un levier financier (dette nette sur EBITDA pro-forma ajusté) de 2,0x à fin 2023, stable contre 1,9x à fin 2022.

Lors de la prochaine Assemblée Générale du 25 avril, le Conseil d'Administration a l'intention de proposer un dividende annuel de 0,50 EUR par action, en hausse de 74 % par rapport à 2018 (0,288 EUR), dernier dividende avant la pandémie de COVID-19.

Pour 2024, l'entreprise vise un bénéfice compris entre 1,525 milliard d'euros et 1,575 milliard d'euros et table sur un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros. Le groupe a confirmé ses perspectives financières à 2027 : il cible une croissance organique moyenne de 6,5% par an et des revenus potentiels moyens de 250 millions d'euros par an issus des acquisitions sur la période.