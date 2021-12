(Boursier.com) — Eurofins Scientific lance son nouveau lecteur à flux latéral RapidScan ST5-W, spécialement conçu pour les applications de tests sur le terrain et en cours de procédé nécessitant des résultats "qualitatifs à semi-quantitatifs".

"Cet instrument portatif est une plateforme d'imagerie très polyvalente, facile à utiliser et précise pour l'analyse d'essais en flux latéral. RapidScan ST5-W est unique sur le marché grâce à sa flexibilité, son analyse multicible et sa compatibilité avec des applications pour les tests en flux latéral d'Eurofins Technologies pour les allergènes, les OGM, le glyphosate et les toxines d'algues", se félicite Eurofins qui ajoute que le lecteur est performant aussi bien en laboratoire que dans des environnements de tests sur le terrain, où des résultats rapides sont requis pour l'analyse de contamination. Avec une capacité de stockage allant jusqu'à 5 000 résultats de test, les rapports sont faciles à créer et à exporter.

Un large éventail d'applications de tests rapides d'Eurofins Technologies est déjà validé sur le lecteur RapidScan, notamment les essais en flux latéral pour le gluten (allergène), le maïs, le soja et le canola (OGM), le glyphosate (pesticide) et les toxines d'algues (toxines dans l'eau potable et l'eau douce). D'autres validations de tests suivront en 2022, y compris plus de 20 allergènes et des capacités supplémentaires en matière de tests rapides pour les OGM.