Eurofins Scientific : la tendance baissière peut reprendre (AT)

Eurofins Scientific : la tendance baissière peut reprendre (AT)







Synthèse

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 69.39. Le premier support est à 62.68 EUR, puis à 57.06 EUR et la résistance est à 77.66 EUR, puis à 81.4 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Négatif Cours au 25/11 67,55 Tendance de fond Neutre MM20 70,17 Support 1 62,68 MM50 69,39 Support 2 57,06 RSI 43,18 Résistance 1 77,66 MACD - 0,04 Résistance 2 81,40 Stochastique 53,39

Analyse technique fournie par © TEC