Eurofins Scientific : la croissance reste très forte, le titre grimpe

Eurofins Scientific : la croissance reste très forte, le titre grimpe









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Scientific gagne 1,5% à 84,4 euros après avoir fait état d'une activité encore une fois très dynamique. Sur les quatre premiers mois de 2021, les revenus ont augmenté de 46% à 2,177 milliards d'euros, malgré un impact négatif des effets de change de -3,6%. La croissance organique est proche de 50% ! Le coeur de métier du groupe a réalisé une croissance organique de plus de 16% sur quatre mois et plus de 35% sur le seul mois d'avril.

Alors que la sortie de crise sanitaire reste incertaine, Eurofins estime qu'il demeure probable que les objectifs 2021 soient significativement dépassés et qu'un niveau important de tests Covid-19 persiste jusqu'à un niveau avancé du troisième trimestre 2021.

Bryan Garnier continue à trouver la guidance particulièrement conservatrice et réitère son avis 'conviction à l''achat' avec un objectif de 96 euros.