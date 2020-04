Eurofins Scientific : la croissance organique est de 4,1% au T1

(Boursier.com) — Depuis le début de la crise du COVID-19, la priorité du leadership d'Eurofins a été de mobiliser tous les talents et ressources scientifiques disponibles pour aider ses clients et le monde à lutter contre cette terrible maladie. "Peu d'entreprises dans le monde disposent de capacités scientifiques et technologiques aussi nombreuses et diverses pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux services pour lutter contre la pandémie de COVID-19" explique le groupe. "Plus de 20 groupes scientifiques multidisciplinaires internationaux travaillent sans relâche à travers les fuseaux horaires pour créer de nouvelles modalités pour soutenir les travailleurs de la santé et les autorités et les clients d'Eurofins dans les industries biopharmaceutiques et autres dans leurs efforts contre la maladie".

Le groupe souligne que des progrès importants ont déjà été réalisés et prévoit de nouvelles avancées dans un proche avenir...

Parallèlement, malgré l'impact des fermetures sur certaines sociétés du groupe et leurs clients, le coeur de métier global d'Eurofins a fait preuve d'une forte résilience au T1 2020.

Le chiffre d'affaires du T1 a ainsi augmenté de 7% à 1.142 millions d'euros, contre 1.067 millions d'euros. La croissance organique ressort à 4,1% (4,6% corrigé pour Boston Heart Diagnostics et deux autres laboratoires temporairement fermés en raison d'un incendie), reflétant la forte résilience d'Eurofins et de ses marchés finaux.

L'impact des blocages liés à la pandémie de COVID-19 sur les opérations d'Eurofins a varié d'une région à l'autre et au fil du temps. Les mesures d'isolement social ont principalement touché les laboratoires d'Eurofins en Chine en février et mars, et certains de ses laboratoires opérant en Italie, en Autriche, en Espagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis en mars. Malgré ces vents contraires dus à des fermetures temporaires et grâce à de très bonnes performances dans le cas contraire, la croissance organique globale est restée forte au premier trimestre 2020.

La grande majorité des services d'essais en laboratoire d'Eurofins sont jugés essentiels pour de nombreuses chaînes d'approvisionnement critiques ainsi que pour la santé et la sécurité de la population et, par conséquent, ont été autorisés à continuer à fonctionner pendant la plupart des fermetures forcées imposées par les autorités.

Après un démarrage lent, car ces tests étaient initialement réservés aux laboratoires de santé publique du gouvernement, à partir de la mi-mars 2020, les volumes de tests liés au SRAS-CoV-2 ont commencé à augmenter jour après jour alors que certaines autorités sanitaires nationales commençaient à impliquer des laboratoires de tests privés...

Les scientifiques d'Eurofins développent ainsi plusieurs nouvelles solutions pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19 - accélérant la production pour permettre à plus de 20 millions de patients de subir des tests par mois d'ici fin mai 2020.

La direction d'Eurofins suit également de près l'impact direct que le ralentissement de l'activité économique a ou pourrait avoir sur ses opérations... "La plupart des sociétés du Groupe ont connu un début d'année solide malgré les perturbations importantes causées par la pandémie COVID-19, démontrant la nature très résiliente et non cyclique de la plupart des marchés auxquels nous sommes exposés" commente la direction. "Néanmoins, le Groupe a réagi rapidement en prenant des mesures importantes pour conserver la trésorerie et atténuer l'impact potentiel d'un ralentissement économique prolongé sur notre rentabilité et notre génération de trésorerie. Nous restons très confiants et enthousiasmés par les perspectives à long terme de la société compte tenu des marchés attractifs que nous servons, de notre position de leader du secteur et de notre stratégie de croissance éprouvée. Nous sommes honorés et honorés de soutenir les patients et les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin en raison des défis de COVID-19".