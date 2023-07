Eurofins Scientific : L'EBITDA ajusté revient à 640 ME au S1

(Boursier.com) — Eurofins Scientific a continué d'afficher une solide activité organique de son activité principale au premier semestre 2023 : Le chiffre d'affaires total de 3.209 millions d'euros a diminué de 5,9% d'une année sur l'autre. Les revenus du Core Business (hors tests COVID-19 et revenus des réactifs) ont cependant augmenté en organique de +7% au S1 2023 vs S1 2022, portés par un fort développement en Amérique du Nord. Par trimestre et corrigée des jours ouvrés, la croissance organique s'est accélérée à 7,5% au T2 2023, contre 6,6% au T1 2023.

L'EBITDA ajusté de 640 ME (19,9% du CA) est en baisse vs 829 ME (24,3% du CA) au S1 2022, principalement impacté par la forte baisse des revenus des tests et réactifs COVID-19.

Eurofins a généré un Free Cash Flow avant investissement dans les sites en propre de 125 ME vs 306 ME au S1 2022, principalement en raison de la baisse de l'EBITDA et de la poursuite des dépenses en immobilisations nettes axées sur l'expansion de la capacité, start-ups et le développement de solutions informatiques sur mesure. Le résultat net s'élève à 151 ME.

Le bilan d'Eurofins reste très solide à fin juin 2023 :

Le levier financier (dette nette à l'EBITDA pro forma ajusté des 12 derniers mois) était de 1,9x, stable par rapport à fin 2022 et bien dans sa fourchette cible de 1,5-2,5x.

Eurofins n'a pas de besoin de financement majeur jusqu'à l'encours d'eurobonds senior de 448 millions d'euros venant à échéance le 25 juillet 2024 et, en plus d'une position de trésorerie de 682 ME, a accès à plus de 1 MdE de lignes de crédit bancaires bilatérales engagées à moyen terme (3-5 ans).