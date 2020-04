Eurofins Scientific fournira mensuellement plus de 20 millions de tests COVID-19

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins a mis au point un des portefeuilles les plus complets de tests et de services pour soutenir les médecins et les autorités sanitaires du monde entier à l'heure où l'industrie biopharmaceutique fait face à la crise de COVID-19.

Plusieurs laboratoires Eurofins ont reçu une approbation pour leurs tests RT-PCR développés en laboratoire (TDL) de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux aux États-Unis et d'autres autorités nationales. En associant ses propres TDL à des réactifs distribués par ses fournisseurs, l'objectif du groupe est "d'atteindre une capacité mondiale pour produire plus de 2 millions de tests par mois d'ici la mi-mai 2020".

Eurofins a commencé à proposer ses services de dépistage sérologique basées sur ELISA et CLIA afin de détecter les anticorps exprimés après une infection au COVID-19, et la capacité de ces tests devrait également dépasser les 2 millions d'unités par mois d'ici la mi-mai 2020.

Eurofins a également lancé des kits de dépistage sérologique hautement spécifique destinés à être utilisés par des laboratoires publics ou privés sur la plupart des systèmes ELISA ouverts, et prévoit d'atteindre une capacité de production dépassant les 10 millions de tests par mois d'ici la fin du mois de mai 2020.

Eurofins a lancé un certain nombre de tests supplémentaires, comme pour détecter la présence de SARS-CoV-2 sur des surfaces de l'environnement, comme sur le lieu de travail ou dans les magasins de détail, ou pour contrôler les équipements de protection personnelle et les équipements médicaux.

Les six sites d'Eurofins Genomics répartis dans le monde augmentent leur capacité à fournir des amorces et des sondes à incorporer à des millions de kits de dépistage SARS-CoV-2 produits par des sociétés de diagnostic in vitro et de services de séquençage génomique pour soutenir la recherche et l'épidémiologie.

Le groupe a également lancé un grand nombre de produits et services visant à soutenir la R&D de vaccins et agents thérapeutiques novateurs.

Globalement, avec ces solutions, le groupe estime qu'il fournira mensuellement plus de 20 millions de tests pour le COVID-19 d'ici fin 2020.