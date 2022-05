Eurofins Scientific : finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Repertoire Genesis Inc

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Repertoire Genesis Inc. RG possède une plateforme analytique unique et exclusive, le profilage du répertoire TCR/BCR (T Cell Receptor/B Cell Receptor), qui permet aux scientifiques de déterminer le statut physiopathologique spécifique des réponses immunitaires dérivées du cancer, des maladies auto-immunes, des greffes et des maladies infectieuses.

La plateforme analytique de RG est une ressource importante pour la recherche translationnelle liée au système immunitaire, les biomarqueurs, les diagnostics et le développement pharmaceutique, de la phase de découverte aux essais cliniques. L'acquisition de RG élargira encore l'offre de services d'Eurofins au secteur de la santé à l'échelle mondiale et renforcera son portefeuille de services unique et sa position sur le marché bioanalytique mondial.

RG, avec plus de 20 employés basés dans son laboratoire d'Osaka, est à la pointe de l'innovation dans l'analyse de répertoire et devrait établir une position de leader sur le marché bioanalytique japonais en tant que fournisseur de solutions pour les maladies et la recherche liées au système immunitaire. Depuis sa création en 2014, RG a développé et proposé une analyse du répertoire TCR/BCR à lecture longue basée sur une nouvelle bioinformatique à travers un large éventail d'activités de 'R&D' allant de la recherche translationnelle aux essais cliniques.