Eurofins Scientific : fait l'acquisition de WESSLING Hongrie

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce la finalisation de l'acquisition de WESSLING Hongrie. WESSLING Hongrie est l'un des leaders des tests de produits environnementaux, alimentaires et biopharmaceutiques en Hongrie, générant environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et employant plus de 300 personnes. Situé à Budapest, l'entreprise opère à partir d'un bâtiment de 11.000 m(2) qui comprend également un terrain réservé

pour les extensions futures. Ses laboratoires sont équipés d'équipements et de technologies de test de pointe.

L'acquisition de WESSLING Hongrie renforce également la présence existante d'Eurofins dans le pays, actuellement composée de 5 laboratoires dans les domaines de l'alimentation, de l'alimentation animale, de l'environnement, de l'agro et des tests vétérinaires. Cela renforce encore la présence d'Eurofins en Europe centrale et orientale et étend sa position dans les

tests de produits biopharmaceutiques.