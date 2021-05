Eurofins Scientific : extension des tests aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Clinical Enterprise Inc, une société d'Eurofins Scientific, a annoncé avoir obtenu l'accord du gouvernement américain pour étendre les tests nationaux de COVID-19. De quoi élargir les possibilités de test dans les écoles, les populations isolées et les lieux de rassemblement tels que les refuges pour sans-abri. Eurofins a obtenu l'accord pour tester jusqu'à 24,6 millions de personnes dans les régions du Nord-Est et du Sud du pays.

Les objectifs des programmes financés par le gouvernement visent à aider à identifier et à minimiser la transmission asymptomatique de la maladie, à réduire la transmission communautaire au sens large, à prévenir les flambées dans les établissements et les communautés et à protéger les personnes et les populations vulnérables.

Le test autorisé par la FDA pour utilisation d'urgence, développé par Eurofins Viracor Inc, est classé parmi les plus sensibles du marché, selon le panel de référence SARS-CoV-2 de la FDA.