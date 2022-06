Eurofins Scientific : encore dans le rouge

(Boursier.com) — En baisse de 1,4% à 75,2 euros, Eurofins Scientific aligne une sixième séance de repli et évolue sur un plancher de plus d'un an. La SocGen est à l'origine de la pression baissière du jour sur le dossier puisque la banque a dégradé le titre à 'conserver' tout en coupant sa cible de 111 à 80,4 euros. Malgré cet abaissement, le marché reste majoritairement positif sur le laboratoire d'analyses puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et un seul à la vente. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 99,67 euros.