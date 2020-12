Eurofins Scientific : en queue du SBF120

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Scientific cède 2,2% à 63,4 euros sur la place parisienne, pénalisé par une note de Morgan Stanley qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' tout en réduisant sa cible de 69 à 62 euros. Dans le secteur des tests et de la certification, la banque favorise les acteurs qui sont exposés aux "mégatendances" actuelles telles que la 5G, la transition énergétique et environnementale, et la gouvernance d'entreprise, comme SGS et Bureau Veritas. Concernant Eurofins, dont le titre a atteint un sommet historique après une année exceptionnelle, le groupe doit faire face à des bases de comparaison difficiles et avec une croissance organique estimée à 0% pour l'année fiscale 2021 contre 7% pour les pairs, une correction pourrait être nécessaire.